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Председатель комитета ММ: Из-за проблем между Минздравом и ПО «Азеригаз» сельские больницы не обеспечиваются газом 

24 Апреля, 2020 в 15:30 ~ 1 минута на чтение 501
Председатель комитета ММ: Из-за проблем между Минздравом и ПО «Азеригаз» сельские больницы не обеспечиваются газом 
«Насколько сопоставимы плата за обучение и доходы населения? Нужно рассмотреть этот вопрос». 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом в пятницу, 24 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения годового отчета уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2019 год сказала председатель комитета по культуре Ганира Пашаева. 
 
Депутат отметила, что предложение омбудсмена о создании Фонда алиментов является одним из важных вопросов: 
 
«В некоторых медицинских учреждениях проявляют безразличие к назначению инвалидности. Мы видим, что некоторые лица инвалиды. Но выясняется, что из-за недостачи какого-то документа этому человеку не назначают инвалидность. Нужно устранить такие случаи. 
 
Кстати, в ряде сел Товузского района больницы не обеспечивают газом, несмотря на то, что в селах газ есть. Это обусловлено проблемами между Министерством здравоохранения и Производственным объединением «Азеригаз». Нужно учитывать то, какие серьезные проблемы возникают из-за того, что больницы не обеспечивают газом, и решить эти вопросы». 
 
Тимур Рзаев, Э.Т.

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