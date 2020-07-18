Председатель Президиума Боснии и Герцеговины обратился к Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефиг Джаферович обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении сказано:
«Уважаемый Президент Алиев.
Прошу Вас передать мои глубокие соболезнования семьям погибших в результате артиллерийской атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы.
Нерешенный нагорно-карабахский конфликт своими тяжелыми последствиями создает серьезную угрозу региональному миру.
Надеюсь, что ситуация стабилизируется и будет достигнуто устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».
Тимур Рзаев