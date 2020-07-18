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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины обратился к Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня в 19:40 ~ 1 минута на чтение 72
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины обратился к Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефиг Джаферович обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении сказано:

«Уважаемый Президент Алиев.

Прошу Вас передать мои глубокие соболезнования семьям погибших в результате артиллерийской атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы.

Нерешенный нагорно-карабахский конфликт своими тяжелыми последствиями создает серьезную угрозу региональному миру.

Надеюсь, что ситуация стабилизируется и будет достигнуто устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».

Тимур Рзаев

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