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Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с участниками конференции «Баку-Москва: диалог культур» - ФОТО

Сегодня в 22:00 ~ 4 минуты на чтение 81
Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с участниками конференции «Баку-Москва: диалог культур» - ФОТО

Как сообщалось ранее, с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в Баку проходит конференция «Баку-Москва: диалог культур», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

Сегодня председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в своей резиденции с участниками международной конференции.

В мероприятии приняли участие послы обеих стран, министр культуры Азербайджана, главы религиозных конфессий Азербайджана, руководство ведущих СМИ, Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана, видные деятели культуры, образования и науки, а также журналисты.

Выступивший на мероприятии председатель УМК отметил, что в современном мире религии принадлежит очень важная роль, она является составной частью духовной культуры человечества: «Религия выполняет культурологическую роль, отделить религию от культуры – невозможно».

Шейх уль-ислам отметил, что в России и Азербайджане уважение к религиозно-духовному наследию находится на высоком уровне, традиции толерантности имеют древнюю историю: «В нашей стране, наряду с мечетями, функционируют церкви и синагоги, строятся новые. В Азербайджане люди, относящиеся к различным религиям, в равной степени ощущают на себе заботу и опеку государства. То же самое я могу сказать и про отношение к представителям религиозных конфессий в России. Ключевым фактором в этом процессе являются тесные и доброжелательные отношения глав наших стран. Русская православная церковь всегда играла роль хранителя, объединителя, в том числе в отношении к мусульманам. В это дело много труда вложил святейший Патриарх Кирилл. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева с большим уважением относятся к святейшему Патриарху Кириллу, который, в свою очередь, с таким же уважением относится к Азербайджану, к азербайджанскому народу».

Председатель УМК напомнил, что в ноябре прошлого года в столице Азербайджана состоялся II Бакинский саммит религиозных лидеров мира, в работе которого приняли участие лидеры и представители более 70 стран пяти континентов, 25 традиционных религий и религиозных течений: «На саммите религиозных лидеров мира у России была самая представительная делегация, и мы с Патриархом Кириллом являемся сопредседателями Межрелигиозного совета стран СНГ».

В своем выступлении министр культуры Абульфас Гараев сказал: «Мы гордимся тем, что в Азербайджане создана атмосфера взаимного уважения, толерантности, подлинного сотрудничества между представителями всех религиозных конфессий. Как видите, здесь присутствуют руководители Русской православной церкви, католической церкви, еврейской общины. Это для нашей страны – реальность. И думаю, что решающая и очень важная роль в этом принадлежит той политике, которая проводится Президентом Ильхамом Алиевым и руководством Управления мусульман Кавказа».

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, в свою очередь, особо отметил, что общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву принадлежит неоценимая роль в сохранении мультикультуральных ценностей в Азербайджане. Именно великому лидеру удалось вернуть народу страны веру в собственные силы с неукоснительным соблюдением уважительного отношения к правам и культурно-духовным ценностям нетитульных наций и религиозных сообществ. Достойный политический преемник общенационального лидера Гейдара Алиева - Президент Ильхам Алиев - успешно продолжает дело великого лидера. Была также отмечена важная роль шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде во взаимопонимании и уважении людей, принадлежащих к различным национальностям и религиям в Азербайджане.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что в наших странах уважение к религиозно-духовному наследию находится на высоком уровне, традиции толерантности имеют древнюю историю. Подчеркнув, что в многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане религиозно-государственные отношения построены правильно, посол отметил, что этническое и религиозное разнообразие является национальным богатством нашей страны. Полад Бюльбюльоглу также поделился своими воспоминаниями об отношении общенационального лидера Гейдара Алиева к шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Затем председатель Управления мусульман Кавказа, поздравив Михаила Гусмана и Полада Бюльбюльоглу с юбилеями, вручил им ценные подарки.

Мероприятие продолжилось банкетом.

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