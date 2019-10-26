Представитель Беларуси на заседании ДН в Баку: Мир снова дрейфует, глобальная политика становится непрогнозируемой

«За последние 30 лет позиция Движения неприсоединения заключалась в реагировании на подрыв международного права, но активной роли в формировании глобальной повестки оно не сыграло».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

По его словам, мир снова дрейфует, глобальная политика становится непрогнозируемой, противостояние стран все больше усугубляется.

«Постоянно множатся глобальные вызовы, терроризм, изменение климата, распространение ядерного оружия», - подчеркнул В.Андрейченко и сказал, что у ДН есть потенциал, чтобы превратиться в мощную силу для противостояния этим вызовам.

Он отметил необходимость налаживания многостороннего диалога для решения разногласий между государствами.

«Беларусь готова и далее поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на принципе суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств», - сказал он и подчеркнул, что неприсоединившиеся страны должны четко сформулировать свое видение мирового порядка.

Напомним, что сегодня в Баку продолжает работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также главы международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.