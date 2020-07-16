Представитель Европарламента призвала к деэскалации на азербайджано-армянской границе

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Сопредседатель Парламентского комитета по сотрудничеству со странами Южного Кавказа Европарламента Марина Кальюранд распространила заявление.

Как сообщает Trend, Кальюранд выразила глубокую озабоченность в связи с военным противостоянием, произошедшим на днях на азербайджано-армянской границе, в результате которого в Товузском районе погибли военнослужащие и гражданские лица. Она выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Дипломат отметила, что этот конфликт не может быть решен военным путем, как и неоднократно заявлял Европарламент, и должен быть урегулирован исключительно на основании норм международного права в соответствии с Уставом ООН и Хельсинкскому заключительному акту ОБСЕ. В заявлении выражается поддержка усилиям с целью урегулирования конфликта на основании основных принципов Минской группы ОБСЕ от 2009 года. Представитель Европарламента призвала стороны конфликта немедленно прекратить военные операции, воздерживаться от любых действий, которые послужат росту напряженности и немедленно начать переговоры для предотвращения углубления конфликта.

Отметим, что ранее сопредседатель Комитета по межпарламентскому сотрудничеству ЕС-Азербайджан, депутат Джаваншир Фейзиев направил уполномоченным лицам Европарламента по странам Южного Кавказа обращение, в связи с армянской провокацией.

В обращении предоставлена подробная информация об акте агрессии и совершенной на границе с Азербайджаном провокации со стороны Армении. В документе отмечалось, что вся ответственность за последствия этих действий полностью ложатся на политическое руководство Армении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

Источник: Trend