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Представители фонда Kuhner исключены из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 283
Представители фонда Kuhner исключены из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

Представители фонда Kuhner со штаб-квартирой в Швейцарии исключены из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Как сообщает 1news.az  со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, руководство фонда обратилось во внешнеполитическое ведомство АР с просьбой исключить имена главы фонда Лауры Кухнер (Швейцария), членов структуры Тима Бюргина (Германия) и Гифти Двамены (Швейцария) из списка нежелательных лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

В обращении отмечается, что Фонд Kuhner уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законы страны, и что своим визитом на оккупированные территории ни в коем случае не намеревались поставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Обращение было рассмотрено в соответствующем порядке, принято решение об исключении их имен из списка нежелательных лиц.

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