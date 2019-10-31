Представители ЗАО AzerGold побывали с визитом в Таджикистане

27-30 октября состоялся визит представителей Закрытого акционерного общества AzerGold в Согдийскую область Республики Таджикистан.

В рамках визита заместитель председателя правления ЗАО Огтай Мамедов и глава отдела геологической разведки Шахбеддин Мусаев встретились с председателем Согдийской области Раджаббойом Ахмедзода. Во встрече, прошедшей в городе Худжанд, также приняли участие руководители ведущих горнодобывающих компаний области.

Отметим, что месторождение «Большой Канимансур», являющееся самым крупным месторождением серебра в мире, а также такие месторождения цветных металлов, как «Алтын Топкан», «Джилой», «Апрелевка» находятся на территории Согдийской области. Председатель области во время встречи подчеркнул важность обмена опытом с ЗАО AzerGold в направлении эксплуатации данных месторождений.

В рамках визита представители ЗАО встретились также с генеральным директором совместного предприятия «Апрелевка» Бахтийором Маджидовым, ознакомились с материально-технической базой, фабрикой и лабораторией предприятия, осуществили визит на месторождения «Куш Мулла» и «Бергуда».

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