Прекрасная новость: Вся нужная сумма собрана и ангелочек Омар будет спасен! - ФОТО

Вчера мы опубликовали призыв о помощи, рассказав про маленького мальчика Омара Маммедзаде, которому поставили диагноз острого лимфобластного лейкоза.

Тем же вечером зоозащитник Фарид Мансуров опубликовал у себя на Фейсбуке радостную новость, рассказав, что вся недостающая сумма будет переведена и что мальчик, завершив свое лечение, сможет вернуться вместе с мамой на родину.

«Дорогие друзья, как вы все знаете, лечение Альбины и все вытекающие из этого расходы полностью взяла на себя Лейла Алиева! Я до сих пор нахожусь в состоянии эйфории от этого! Моей радости нет предела! То, что сделала и делает Лейла ханум, просто бесценно и это также одновременно большой урок добра всем нам! Чудо, случившееся с Альбиной, доказывает то, что никто из нас никогда не должен терять надежду, ибо в самый сложный период нашей жизни Бог посылает нам на помощь своих Ангелов в человеческом обличии, которые под сенью своих могучих крыльев выводят нас из тьмы к Свету! Для Альбиночки так же, как для многих других Божьих созданий, нуждающихся в помощи, таким Ангелом стала Лейла Алиева.

Мы все понимаем, что должны являться в этом Мире проводниками Добра и приумножать добро нашими деяниями.

Благодаря общественности на Альбину была собрана n-ая сумма и до момента, когда о ней узнала уважаемая Лейла ханум, на руках у мамы Альбины Татьяны осталось 60 тысяч долларов. В отношении этой суммы принято самое верное решение - распределить между детьми, которым нужна срочная медицинская помощь.

От своего доброго друга Саиды Мамедовой я узнал об ангелочке по имени Маммедзаде Омар Сунай оглу с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Саида также мне выслала статью, опубликованную на 1news.az об этом чуде.

Мальчик сейчас находится на лечении в Беларуси и для завершения лечения не хватает семь тысяч долларов. Из 60 тысяч, собранных на Альбину, на счет белорусской клиники, где проходит лечение Омарчик, будет переведена недостающая сумма и мальчик до конца этого года завершит свое лечение и сможет вместе со своей мамой вернуться на родину в прекрасный Азербайджан. Оставшаяся сумма в 53 тысячи тоже пойдет на лечение/операцию других ангелочков.

Спасибо большое всем тем, кто является соучастниками этого глобального добра. Безграничная благодарность Лейле ханум Алиевой - Ангелу, воплощенному среди нас!

Дай Бог, чтобы у каждого ребенка все было просто прекрасно! Пусть они все будут счастливы и не болеют никогда!»

И.Н, Г.Р.

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