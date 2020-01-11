Премьер Канады призвал Иран к полному сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы

Джастин Трюдо заявил, что для Канады в приоритете прозрачное и справедливое расследование

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в свете признания Тегераном ответственности за инцидент со сбитым украинским самолетом ожидает от иранских властей «полного сотрудничества» в расследовании катастрофы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, заявление Трюдо опубликовал в субботу пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад на своей странице в Twitter.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру для обеспечения полного и тщательного расследования, правительство Канады рассчитывает на полное сотрудничество со стороны иранских властей», - говорится в сообщении. Премьер также отметил, что основным приоритетом для канадского правительства остается проведение расследования в духе «прозрачности и справедливости». «Это национальная трагедия и все канадцы сегодня скорбят», - добавил Трюдо.

В субботу утром агентство ИСНА распространило заявление генерального штаба ВС Ирана, в котором отмечается, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Согласно заявлению, лайнер оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), кроме того, с учетом высоты, на которой летел самолет и его форме он «напоминал вражеский объект». Президент республики Хасан Роухани также заявил, что Иран глубоко сожалеет о случившемся.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Тимур Рзаев