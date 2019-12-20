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Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем Великого национального собрания Турции

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Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем Великого национального собрания Турции

19 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

На встрече было отмечено, что в результате деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана были успешно реализованы крупные энергетические проекты, увеличились взаимные инвестиции и товарооборот, были затронуты моменты, связанные с дальнейшим расширением экономических связей.

В ходе беседы было подчеркнуто позитивное влияние связей на экономику Нахчывана, находящегося в условиях блокады, выражена уверенность в том, что эти процессы будут продолжены и в дальнейшем, а также обсуждались другие перспективы двухстороннего сотрудничества.

АЗЕРТАДЖ

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