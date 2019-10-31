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«Преступление и наказание»: В Баку протаранили автомобиль водителя, четыре раза подряд нарушившего правила - ВИДЕО

Сегодня в 11:44 ~ 1 минута на чтение 385
«Преступление и наказание»: В Баку протаранили автомобиль водителя, четыре раза подряд нарушившего правила - ВИДЕО

Серьезная авария произошла в Ясамальском районе Баку, на перекрестке улиц Гурбана Халилова и Исмаила Куткашенлы (по дороге от парка Гусейна Джавида к памятнику Нариману Нариманову).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель автомобиля марки Hyundai последовательно неправильно повернул на соседнюю полосу, пересек двойную сплошную линию и выехал на «встречку» на «красный» сигнал светофора.

После чего на повороте его протаранил ехавший своей дорогой автомобиль марки Audi, водитель которого не подозревал подобного опасного сюрприза.

В результате ДТП водители получили травмы, машины серьезно повреждены.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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