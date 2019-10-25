Президент Афганистана пожелал успехов Азербайджану в период председательства в Движении неприсоединения

Мы предлагаем сотрудничество и дружбу всем членам Движения неприсоединения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

По его словам, Афганистан не такой, каким был 18 лет назад, в стране укрепляется демократия.

«Женщины говорят о своих правах и занимают должности», - сказал Ашраф Гани и отметил, что Афганистан становится более открытой страной.

Президент Афганистана выразил благодарность Азербайджану за гостеприимство и пожелал успехов нашей стране в период председательства в организации.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.