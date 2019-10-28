1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район - ФОТО

Сегодня в 12:10 ~ 1 минута на чтение 267
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР,  глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.

Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.

1news.az

WhatsApp

267

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены