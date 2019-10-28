Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.
Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.
Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.
1news.az