Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.

Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.

1news.az