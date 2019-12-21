1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 6

Сегодня в 10:48 ~ 1 минута на чтение 304
Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 6

23 декабря проходят очередные в истории современного независимого Азербайджана муниципальные выборы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли для голосования на избирательный участок номер 6, расположенный в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 29 города Баку.

Войдя в помещение для голосования, Президент Ильхам Алиев взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Затем проголосовали первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева.

304

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены