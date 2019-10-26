Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III - ФОТО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Королем Эсватини Его величеством Мсвати III.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече Король Эсватини Его величество Мсвати III подчеркнул, что XVIII Саммит Движения неприсоединения был организован на высоком уровне, и выразил признательность за оказанное гостеприимство.

На встрече было подчеркнуто значение взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в различных сферах, в том числе туристической, энергетической, научной, образовательной, гуманитарной и др.

1news.az