Президент Азербайджана поздравил эмира Катара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше Величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Катар.

Верю, что азербайджано-катарские связи будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Катара – мира и благосостояния».

1news.az