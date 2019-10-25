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Президент Азербайджана поздравил президента Австрии

Сегодня в 20:32 ~ 1 минута на чтение 206
Президент Азербайджана поздравил президента Австрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Австрии Александра Ван дер Беллена с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Австрийской Республики.

Верю, что азербайджанско-австрийские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, дружественному народу Австрии - постоянного мира и процветания».

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