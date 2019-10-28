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Президент Азербайджана поздравил президента Чехии

Сегодня в 22:00 ~ 1 минута на чтение 185
Президент Азербайджана поздравил президента Чехии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Чехии Милоша Земана с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией и впредь будет служить интересам наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания».

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