1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Азербайджана утвердил Соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере труда и соцзащиты

Сегодня в 10:29 ~ 1 минута на чтение 345
Президент Азербайджана утвердил Соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере труда и соцзащиты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения,  подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты России.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Утверждается подписанное 24 мая 2019 года в Баку Соглашение о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты России», - говорится в Указе.

После вступления Соглашения в силу Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручается обеспечить осуществление его положений.

МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

1news.az

WhatsApp

345

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены