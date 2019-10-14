Президент Азербайджана утвердил Соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере труда и соцзащиты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты России.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Утверждается подписанное 24 мая 2019 года в Баку Соглашение о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и социальной защиты России», - говорится в Указе.

После вступления Соглашения в силу Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручается обеспечить осуществление его положений.

МИД Азербайджана поручено направить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

1news.az