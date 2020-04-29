Президент Грузии: Назначение Саакашвили на любую должность в Украине неприемлемо

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«Возможное назначение Саакашвили на любую государственную должность вызовет дефицит доверия между Грузией и Украиной, так как это неприемлемо».

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передают грузинские СМИ.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили должность вице-премьер-министра по реформам. Однако официальное представление о назначении бывшего президента Грузии в Раду не вносилось, и в самой правящей партии Украины по поводу Саакашвили есть разногласия.

«Как глава государства, я хорошо понимаю, что в международных отношениях недопустимо вмешательство во внутренние дела другого государства и его кадровую политику, но так же неприемлем и непонятен выбор властей Украины», - отметила Зурабишвили.

По ее словам, из-за назначения Саакашвили дружба между двумя странами может ослабнуть.

«Невозможно представить, что получат Грузия или Украина, если пути разойдутся и единство ослабнет. Лично я не хочу думать, что такой вариант допустим. Не могу представить, какой человек может быть настолько важным, чтобы Украина могла положить на весы долгосрочные отношения между нашими странами, игнорировать наши институты и оскорбить наше общество…

Я сожалею по поводу дефицита доверия, который уже возник между нашими странами, но хочу ошибаться и сохраняю надежду, что интересы наших стран более ценны и стоят защиты, чем более узкие политические амбиции и расчет», - заявила президент Грузии.

1news.az