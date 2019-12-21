1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям

Сегодня в 18:47 ~ 1 минута на чтение 178
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в соответствии с Распоряжением, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом семьям, получающим адресную социальную помощь, будет оказана единовременная помощь в размере 100 манатов.

Для финансирования этой суммы из суммы, выделенной из государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на адресную социальную помощь, выделено 7,6 миллиона манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

178

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены