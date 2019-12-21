Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в соответствии с Распоряжением, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом семьям, получающим адресную социальную помощь, будет оказана единовременная помощь в размере 100 манатов.

Для финансирования этой суммы из суммы, выделенной из государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на адресную социальную помощь, выделено 7,6 миллиона манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.