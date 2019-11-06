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Президент Ильхам Алиев поздравил нефтяников Азербайджана

Сегодня в 22:38 ~ 2 минуты на чтение 196
Президент Ильхам Алиев поздравил нефтяников Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нефтяников страны по случаю 70-летия Нефтяных Камней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемые нефтяники!

Сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем Нефтяных камней.

7 ноября 1949 года в Баку, на Нефтяных Камнях забил первый фонтан, и впервые в мировой практике началась добыча нефти в открытом море, что явилось важным событием в развитии нефтяной промышленности. Именно благодаря самоотверженному труду азербайджанских нефтяников была реализована идея возможности добычи нефти в открытом море и положено начало эпохи освоения морских акваторий. Это одновременно вывело специалистов нефтяной промышленности Азербайджана на самые передовые позиции. Разведка уникального месторождения Нефтяные Камни придала мощный импульс поисково-разведочным работам на многих морях. В настоящее время основная часть добычи углеводородов в мире приходится на долю морских акваторий, идет покорение морских глубин. Мы гордимся тем, что источником данных процессов являются наши легендарные Нефтяные Камни.

Опыт, накопленный на Нефтяных Камнях, обладающих исключительным значением в истории нефтяной промышленности нашей страны, создал благоприятную почву для ускорения поисково-разведочных работ на более глубоких участках Каспия. Работа, проделанная в 1970-х годах под мудрым руководством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в области модернизации нефтяной промышленности, в короткий срок открыла путь к разведке и эксплуатации новых месторождений. Великий лидер расценивал Нефтяные Камни, как национальное олицетворение инженерной мысли ученых и специалистов нашей республики, их научной и технической культуры, особо подчеркивал, что основы успешной нефтяной стратегии нашего независимого государства были заложены именно на Нефтяных Камнях. По инициативе и под лидерством Азербайджана и сегодня успешно реализуются энергетические проекты регионального и глобального масштаба.

Нефтяные камни, преодолевшие в истекший период большое расстояние и превратившиеся в производственный «город» с современной инфраструктурой в морских условиях, сегодня переживают новый этап развития. Уверен, что богатые запасы месторождения Нефтяные Камни и впредь на протяжении многих лет будут служить укреплению экономического потенциала страны и дальнейшему улучшению уровня жизни нашего народа. Желаю всем вам успехов на этом пути».

1news.az

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