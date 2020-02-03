Президент Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки Готабае Раджапаксе с национальным праздником.
Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.
Убежден, что двусторонние дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой, в частности, наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, будут успешно продолжаться и впредь.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – мира и благосостояния».
1news.az