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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Сегодня в 20:45 ~ 1 минута на чтение 104
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки Готабае Раджапаксе с национальным праздником.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что двусторонние дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой, в частности, наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, будут успешно продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – мира и благосостояния».

1news.az

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