Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Турции с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Уважаемый господин Президент!

Дорогой Брат!

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Турецкой Республики – Днем Республики.

Сегодня братская Турция находится на пути динамичного и всестороннего развития. Достигнутые успехи вывели ее в число экономически мощных и передовых стран мира. Турция также, выступая в интересах своей государственности, демонстрирует справедливую и решительную позицию в происходящих в мире и регионе процессах.

Дружба и братство между Азербайджаном и Турцией берут силу от общих национальных, духовных ценностей и традиций наших народов. Уверен, что наше союзничество, стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, и впредь внесет вклад в процветание наших народов, во всестороннее развитие наших стран.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу - спокойствия и благополучия», - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства.

1news.az