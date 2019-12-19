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Президент Ильхам Алиев поздравил Союз писателей Азербайджана

Сегодня в 09:38 ~ 2 минуты на чтение 320
Президент Ильхам Алиев поздравил Союз писателей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Союзу писателей Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Сердечно поздравляю вас - представителей литературной общественности нашей страны - с 85-летием Союза писателей Азербайджана, желаю всем вам здоровья, счастья и новых творческих успехов.

Союз писателей, являющийся в новых исторических условиях преемником литературных меджлисов, собиравших вокруг себя мастеров слова прошлых столетий, занимает особое место в нашей культурной жизни. Хотя союз был создан в период идеологических запретов тоталитарного советского режима, направлявшего литературную деятельность жесткими директивами, он обеспечил преемственность литературных поколений, сыграл значимую роль в формировании общественной мысли на почве национального самосознания, защите чистоты родного языка и обогащении сокровищницы литературных богатств. Союзу принадлежат особые заслуги в оживлении духа свободы нашего народа, усилении его решимости к борьбе и возрождении чувства независимости, укреплении нравственных основ нашей государственной независимости.

Великий лидер Гейдар Алиев, считавший наше классическое наследие, пронизанное прогрессивными и гуманистическими идеями, литературой благородных идейно-философских поисков и литературной летописью народной жизни, называл писателя «главным стражем национальных культурных богатств». Имена наших выдающихся мастеров слова, внесших вклад в развитие азербайджанской общественно-культурной мысли, прославивших нашу литературу как одну из неразрывных частей мирового литературного наследия и внушивших любовь к ней, чрезмерно дороги нам. Наш народ всегда высоко ценил поэзию, искусство и сегодня, демонстрируя истинную гражданскую позицию, проявляет уважение к талантливым мастерам пера, приверженным нашим идеалам независимости. Надеюсь, что молодые литературные силы, вступившие в мир творчества, также станут достойными продолжателями наших литературно-культурных традиций, будут создавать с чувством национальной приверженности в свете идей азербайджанства.

В то время, когда волна глобализации постепенно приобретает более широкий размах, а традиционные ценности подвергаются постоянным изменениям, на вашу организацию ложатся важные задачи. Верю, что вы должным образом справитесь с этими задачами, будете держать в центре внимания актуальные для нашего дня темы и волнующие общество вопросы и дальше будете радовать читателей произведениями, прививающими глубокую духовность и литературно-эстетический вкус», - говорится в поздравлении.

1news.az

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