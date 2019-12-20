Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Россию - ФОТО

20 декабря по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково-1 Президента Азербайджана Ильхама Алиева встречали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, член правительства города Санкт-Петербург Евгений Григорьев, зампредседателя комитета внешних связей Ленинградской области Инна Биготская и другие официальные лица.

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