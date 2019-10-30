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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза

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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза

30 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

На встрече глава государства еще раз довел до внимания позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, подчеркнул, что конфликт должен быть решен лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским союзом.

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