Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана

17 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева передала главе нашего государства приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Она отметила, что Шавкат Мирзиеев вернулся в Узбекистан после визита в Азербайджан с глубокими впечатлениями от процессов развития, увиденных в нашей стране.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана сказала, что в ее стране с нетерпением ожидают визита Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Отметив, что они хорошо осведомлены о деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Танзила Нарбаева подчеркнула, что она вносит большой вклад в процессы развития в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, просил передать и его приветствия Президенту Узбекистана.

На встрече было подчеркнуто значение VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, с удовлетворением отмечалось участие в этом мероприятии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и полноправное членство Узбекистана в Тюркском Совете. В ходе беседы была выражена уверенность в успешном проведении в Баку 9-го пленарного заседания ТЮРКПА, обсуждении здесь важных вопросов и достижении хороших результатов. Было подчеркнуто, что это мероприятие еще раз подтвердит дружеские и братские связи между нашими странами.

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