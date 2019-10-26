Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину - ФОТО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Народной Республики Бангладеш Шейх Хасину.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Премьер-министр Народной Республики Бангладеш госпожа Шейх Хасина выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прекрасный уровень организации XVIII Саммита Движения неприсоединения, а также оказанное делегации гостеприимство.

Глава государства подчеркнул, что избрание Азербайджана при единогласной поддержке государств-членов председателем Движения неприсоединения является проявлением высокого доверия и уважения к нашей стране.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня Движения неприсоединения, а также возможностям сотрудничества в сельскохозяйственной, гуманитарной, культурной и других сферах.

Затем между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Народной Республики Бангладеш было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры.

1news.az