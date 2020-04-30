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Президент Ильхам Алиев: Прозрачность, честность, экономические реформы привносят в нашу страну большое оживление

30 Апреля, 2020 в 23:55 ~ 3 минуты на чтение 201
Президент Ильхам Алиев: Прозрачность, честность, экономические реформы привносят в нашу страну большое оживление

Социальное обеспечение для нас самая главная задача.

Для того, чтобы достичь этого, у нас должны быть экономические возможности. Поэтому чем более высокими темпами будет идти экономическое развитие, тем скорее будет улучшаться социальное обеспечение, повысятся зарплаты и пенсии. Реформы, проводимые сегодня в нашей стране, преследуют эту цель.

Для того, чтобы добиться еще больших успехов в социальной сфере, мы должны в первую очередь построить нашу работу в экономической сфере на основе правильных принципов. Прозрачность, честность, борьба с коррупцией и взяточничеством, экономические реформы, структурные реформы - все это привносит большое оживление в нашу страну.

Эта цитата, приведённая в 99-й книге недавно вышедшего многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», была озвучена главой государства 24 декабря прошлого года на церемонии предоставления квартир в жилом здании, построенном в Низаминском районе города Баку для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, а также автомобилей - инвалидам Карабахской войны.

Материалы, включенные в очередную книгу многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают декабрь 2019 года и январь этого года.

В 99-й книге многотомника содержится информация о визите Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию, его встречах с прибывшими в Баку председателями Сената Верховного Собрания Республики Узбекистан, Великого Национального Собрания Турции, Парламента Республики Казахстан, а также о приеме высокопоставленных представителей ряда государств.

На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в качестве приоритетных поднимались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана.

В книге также представлена информация об участии главы государства в церемониях открытия Центра DOST номер 2 в Хазарском районе Баку, улицы Центрального бульвара в «Белом городе» Баку, его ознакомлении со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа – государственная граница Российской Федерации и работой, проделанной в туристическом центре Шахдаг.

В издание также вошли тексты широкой речи главы государства на совещании по итогам 2019 года, интервью журналистам по итогам года, а также телеканалу « Россия-24».

В новую книгу вошли поздравительные послания Президента Ильхама Алиева народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а также православной общине Азербайджана по случаю Рождества и другие письма.

В книге имеются разделы «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 99-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

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