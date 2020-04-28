Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в Закон Азербайджана «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно поправке в статью четвертую Закона Азербайджана «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана» добавлена вторая часть следующего содержания:

«Ограничения на свободное передвижение на территории страны в связи с применением режима карантина не распространяются на депутата, его личный и служебный транспорт».

1news.az