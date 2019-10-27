Президент Ильхам Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Габале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в Габале.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно Распоряжению, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей трех двухэтажных зданий в Габале, срок эксплуатации которых истек, для строительства 48-квартирного жилого здания из Резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год, Исполнительной власти Габалинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части один настоящего Распоряжения.

1news.az