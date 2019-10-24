Президент Ирана прибыл с визитом в Азербайджан

меньше минуты на чтение

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл с визитом в Азербайджан для участия на XVIII саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Президента Хасана Роухани встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

1news.az