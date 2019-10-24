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Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня в 15:24 меньше минуты на чтение 311
Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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