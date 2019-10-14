1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Кыргызстана  прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня в 17:05 меньше минуты на чтение 298
Президент Кыргызстана  прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

14 октября Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь почетного гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова встречали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

WhatsApp

298

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены