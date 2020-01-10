Президент Кыргызстана заложил фундамент Парка дружбы с Азербайджаном - ФОТО

В городе Бишкек, в южной части столицы будет построен Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров глав двух государств на полях Тюркского саммита в Чолпон-Ата в 2018 году и в Баку в 2019 году.

Об этом сказал Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 января, на церемонии закладки капсулы под строительство Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызстана.

Кроме того, азербайджанская сторона намерена построить среднюю школу в жилмассиве «Кок-Джар» г. Бишкек.

Глава государства отметил, что эти мероприятия реализуются в рамках ранее достигнутых договоренностей и являются свидетельством высокого уровня дружбы и сотрудничества стран.

«Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Он поблагодарил азербайджанскую сторону в лице Президента Ильхама Алиева за содействие в строительстве парка и выразил уверенность в том, что он станет символом истинной дружбы двух народов.

По данным мэрии города Бишкек, Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана будет расположен на территории 5,5 га. Помимо прочей инфраструктуры, в нем будут установлены фонтаны, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки и др.

1news.az