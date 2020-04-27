Президент Литвы: Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с пандемией - ФОТО

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27 апреля по инициативе литовской стороны состоялся разговор Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеосвязи.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Пресс-службу Президента АР.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

Касаясь двусторонних отношений, главы государств отметили хороший уровень политических связей, важность доведения экономических и торговых связей до этого уровня и подчеркнули необходимость проведения заседания Межправительственной комиссии после окончания пандемии.

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил Президента Ильхама Алиева поделиться своими взглядами о Программе «Восточное партнерство» в преддверии саммита стран Восточного партнерства в июне этого года и состоянии отношений между Азербайджаном и ЕС в целом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, помимо участия в Программе «Восточное партнерство», Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних отношений с Европейским Союзом и подписал документы о стратегическом партнерстве с девятью странами этой организации. Документ «Приоритеты партнерства», парафированный между Азербайджаном и Европейским Союзом в 2018 году, охватывает политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и другие сферы.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о мерах, предпринятых для борьбы с пандемией коронавируса. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в борьбе с пандемией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с первых дней пандемии коронавируса Азербайджан находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и поддерживает международные усилия и сотрудничество в борьбе с пандемией.

1news.az