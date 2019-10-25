Президент Пакистана: Противодействие терроризму требует совместных усилий

Пакистан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Пакистана Ариф Алви, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Он подчеркнул, что Пакистану борьба с терроризмом стоила 70 тысяч жертв, и отметил, что противодействие терроризму требует совместных усилий.

Ариф Алви заявил, что некоторые страны, представленные в ДН, сталкивались с иностранной оккупацией.

«Жители штатов Джамму и Кашмир подвергаются оккупации более 70 лет. Действия Индии направлены на изменение демографического состава региона. Незаконные действия должны быть приостановлены, международные обязательства должны быть выполнены», - сказал Президент Пакистана.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.