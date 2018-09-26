Президент России направил приветствие участникам саммита Движения неприсоединения

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В послании глава Российского государства отметил, что Россия поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства.

«Ваша встреча проходит в непростой международной обстановке. В ряде регионов мира наблюдается эскалация вооруженных конфликтов, а также межэтнических и межконфессиональных противоречий. Все это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом», - говорится в приветственном послании, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул также, что по-прежнему остаются актуальными положения, сформулированные на первой азиатско-африканской конференции в Бандунге, ключевые из которых – приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

«Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учете законных интересов партнеров», - говорится в послании.

Президент России подчеркнул, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

Эльшан Рустамов, Э.Т.