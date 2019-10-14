Президент Турции: «Мы рядом с Азербайджаном» 

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«Армения – оккупант. Минская группа на протяжении примерно 30 лет не решает этот вопрос, не может решить».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Армения регулярно обстреливает районы, где проживает гражданское население Азербайджана. Предполагалось, что произойдет такое. В результате Азербайджан принимает ответные меры.

Мы ни в коем случае не оставим без поддержки братский Азербайджан. И эта поддержка будет оказана до конца. Мы рядом с Азербайджаном», - подчеркнул президент Турции.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

С.Агаева