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Президент Турции прибыл на границу с Сирией

Сегодня в 22:52 ~ 1 минута на чтение 140
Президент Турции прибыл на границу с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил в воскресенье Центр совместных операций сухопутных сил ВС Турции в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа, где был проинформирован о ситуации в зоне операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Президента сопровождали глава МВД Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, начальник генштаба ВС Яшар Гюлер, командующие родами войск, заместитель председателя Партии справедливости и развития Махир Унал, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава национальной разведывательной службы (MIT) Хакан Фидан, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и губернатор провинции Шанлыурфа Абдулла Эрим.

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