Президент Турции провел брифинг перед вылетом в Азербайджан

Число террористов, нейтрализованных с начала операции «Источник мира» на севере Сирии, достигло 550, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Баку, где примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

По словам Эрдогана, учитывая позитивный подход России по Сирии, проблем по вопросу зачистки сирийского города Кобани от террористов не будет.

Что касается района Мюнбич, Турция продолжает реализовывать свои решения и по данному сирийскому району, отметил турецкий лидер, сообщает Анадолу.

«Турция – государство, стремящееся уничтожить террористов. Естественно, речи о войне с террористами не идет. Мы проводим антитеррористическую операцию», - подчеркнул глава государства.

Турецкий лидер привлек внимание к противоречиям в НАТО по вопросу ситуации в Сирии.

«Позиция ряда стран-участниц НАТО в корне отличается от высказываний генсека Альянса Йенса Столтенберга», - констатировал глава государства.

Эрдоган задался вопросом: «Кого вы поддержите - союзника по НАТО или террористов? Безусловно, они не могут ответить на этот вопрос».

Комментируя распространение зарубежными СМИ дезинформации по операции Турции в Сирии, турецкий лидер сказал: «Это их обычная тактика, к которой они вновь прибегли».

«Пособники террористов могут пытаться распространять дезинформацию о ситуации в Сирии, тогда как Турция продолжит говорить правду. Поток лжи никак не скажется на решимости Анкары к борьбе с терроризмом», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что участникам саммита глав государств Тюркского совета в Баку будет также предоставлена подробная информация об операции «Источник мира».

«Седьмой саммит Тюркского совета в Баку во всех смыслах представляет историческое значение», - сказал глава государства.

«Укрепление солидарности и углубление сотрудничества между тюркоязычными странами вызывают гордость у Турции», - добавил президент.

А.А.