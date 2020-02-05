Президент Туркменистана поздравил Полада Бюльбюльоглу с 75-летием

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление чрезвычайному и полномочному послу Азербайджанской Республики в Российской Федерации, народному артисту Азербайджана и Туркменистана Поладу Бюльбюльоглу с 75-летним юбилеем.

В своем послании туркменский лидер отметил, что Полад Бюльбюльоглу на протяжении многих лет вносит большой вклад в укрепление дружеских и братских отношений между нашими странами и народами. «Именно поэтому в Туркменистане к Вам относятся с большим уважением как к видному композитору и прекрасному певцу, Ваше творчество занимает особое место в сердце туркменского народа», – подчеркнул Президент.

Глава Туркменистана, пользуясь случаем, выразил Поладу Бюльбюльоглу пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности.

АЗЕРТАДЖ