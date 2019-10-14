Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

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14 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаг двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Узбекистан Шавката Мирзиеева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.