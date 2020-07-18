Президента Ильхама Алиева поздравила Президент Тринидада и Тобаго

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Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Пола-Мэй Уикс направила поздравление Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в нем говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго и от себя лично рада передать Вам, правительству и народу Азербайджана свои приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам счастья, а народу Азербайджана - прогресса и благосостояния».

Тимур Рзаев