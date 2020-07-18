Президента Ильхама Алиева поздравила Президент Тринидада и Тобаго

Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Пола-Мэй Уикс направила поздравление Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в нем говорится:
«Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго и от себя лично рада передать Вам, правительству и народу Азербайджана свои приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам счастья, а народу Азербайджана - прогресса и благосостояния».
Тимур Рзаев