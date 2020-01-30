1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президенты Азербайджана и Франции обсудили карабахское урегулирование

Сегодня в 11:05 ~ 1 минута на чтение 353
Президенты Азербайджана и Франции обсудили карабахское урегулирование

29 января Президент Франции Эммануюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Во время беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, было отмечено расширение сотрудничества в экономической сфере.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с решением армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания Президента Франции позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

1news.az

353

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены