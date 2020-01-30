Президенты Азербайджана и Франции обсудили карабахское урегулирование

29 января Президент Франции Эммануюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.
Во время беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, было отмечено расширение сотрудничества в экономической сфере.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с решением армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания Президента Франции позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.
Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.
1news.az