Президенты Азербайджана и Франции обсудили карабахское урегулирование

29 января Президент Франции Эммануюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Во время беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, было отмечено расширение сотрудничества в экономической сфере.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с решением армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания Президента Франции позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

1news.az