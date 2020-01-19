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При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 123
При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

Восемь человек погибли при пожаре утром в воскресенье в доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района на западе Чехии, еще семь человек получили ранения, из них три – тяжелые, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

"Пожар возник около 6 часов утра в воскресенье. По данным медиков, восемь человек погибли, еще семь получили ранения, из них три – тяжелые", - сказал Воленик.

По его данным, на месте работают пожарные и полиция, а также семь бригад скорой помощи, в том числе, из соседнего района Германии. "К сожалению, из-за плохой видимости нет возможности использовать вертолеты", - добавил он.

Ria.ru

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