Принц Гарри и Меган Маркл временно сменят титул – ФОТО

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся навестить бабушку: они собираются в шотландский замок Балморал, где отдыхает сейчас Елизавета II.

На время пребывания в Шотландии бывшая актриса и принц получат другие имена.

Как сообщает Газета.ru, об этом британскому таблоиду Express рассказал источник из королевского окружения.

Когда Гарри и Меган отправятся погостить у его бабушки, официально к ним нужно будет обращаться как к графу и графине Дамбартонским. Эти титулы были даны членам королевской в качестве подарка от Елизаветы II на их свадьбу в мае прошлого года. Однако возможности воспользоваться этой частью своих имен у Меган и Гарри еще не было, так как в Шотландии они еще не успели побывать.

Назвать графством территорию, принадлежащую графу и графине Дамбартонским, было бы преувеличением. Шотландский город Дамбартон находится на берегу небольшой реки Клайд и занимает не больше семи квадратных километров.

Герцоги (или графы) туда не слишком спешат, но их долгое отсутствие может вызвать недовольство 20 тысяч местных жителей. Некоторые из них уже признались таблоидам, что будут глубоко разочарованы, если самые скандальные британцы последних нескольких месяцев не смогут добраться до города.

Источник рассказал порталу Daily Record: «Предполагается, что Гарри и Меган были приглашены лордом-лейтенантом, но они все еще не согласились приехать». Он добавил, что визит Виндзоров «несомненно даст области толчок».

1news.az