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Принц Луи не остался в стороне от борьбы с пандемией коронавируса – ФОТО

23 Апреля, 2020 в 15:45 ~ 1 минута на чтение 928
Принц Луи не остался в стороне от борьбы с пандемией коронавируса – ФОТО

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи Кембриджский 23 апреля празднует день рождения.

Принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года - его родители, Кейт Миддлтон и принц Уильям, следуя семейной традиции, опубликовали на официальных страницах Кенсингтонского дворца в социальных сетях новые портреты своего младшего сына.

Нижеприведенные фотографии наследника британского престола сделала увлекающаяся фотосъемкой его мама – кадры сопровождены следующим комментарием: «Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения».

Вместе с портретами Луи в соцсетях был опубликован и радужный отпечаток его руки, как оказалось это дань уважения медицинским работникам по всей стране, которые находятся на передовой борьбы с пандемией COVID-19 - идея размещать подобные рисунки, символизирующие надежду, в окнах домов возникла в Италии, затем ее подхватили и другие страны.

Отметим, что принц Луи - пятый в очереди на британский престол.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Twitter by @kensingtonroyal

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