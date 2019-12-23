Призраки уходящих эпох. Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира - ФОТО

Переходное время — так в этом году звучит тема конкурса, проводимого в рамках ежегодного международного фестиваля фотографии PhotoVisa.

Его участники постарались отразить в своих работах неустойчивость и постоянную изменчивость современного мира, которую каждый человек воспринимает по-разному: одни смотрят в завтрашний день с надеждой, другие боятся того, что готовит им грядущее.

Каждый фотограф продемонстрировал неумолимый ход времени своим уникальным способом. Для кого-то ярчайшей иллюстрацией смены эпох стали изменения климата, а для кого-то — личная история женщины, чьи фотографии были найдены на свалке.

Работы финалистов:

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Lenta.Ru

Из проекта «Арктика вне времени»

Фотограф Андрей Шапран работает над проектом «Крайние Земли» с 2005 года. Его цель — рассказать о территориях, которые остаются за пределами внимания большинства людей. Он уже побывал на Южных Курилах, в Якутии, на Ямале, в Красноярском крае, на севере Камчатки. В 2015 году он добрался и до Чукотки, где снял застывшее посреди вечных льдов судно. Кажется, что на сделанном фотографом кадре царит безмолвное спокойствие, но это далеко не так. Шапран признается, что запечатлел редкий миг тишины между зарядами пурги, ранящей лицо так, будто человек находился рядом с реактивным двигателем. В таких условиях исчезает цвет, и картинка становится почти черно-белой.

Раньше на мысе Шмидта, где побывал Шапран, проживало гораздо больше людей, но сейчас эти территории опустели. Людей здесь практически не встретишь, однако есть опасность наткнуться на белых медведей, не заметив их в снегу. «Ощущение бескрайности, неотвратимости наступающих холодов и полное отсутствие уюта и комфорта», — так описывает впечатления от своего пребывания на Чукотке фотограф. Он признался, что принципиально приезжает снимать север зимой — тогда, когда это делать сложнее всего. Так у него получается запечатлеть разгул стихии, которая заново создает этот брошенный людьми мир.